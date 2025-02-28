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«Заигрались, допустили ошибки». Анвар Гатиятулин — о поражении «Ак Барса» от «Трактора»

«Заигрались, допустили ошибки». Анвар Гатиятулин — о поражении «Ак Барса» от «Трактора»
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Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал поражение в выездном матче от «Трактора» (2:3).

Фонбет Чемпионат КХЛ
28 февраля 2025, пятница. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
3 : 2
Ак Барс
Казань
0:1 Сафонов – 27:58 (5x5)     0:2 Фальковский (Барабанов, Галимов) – 30:52 (5x5)     1:2 Коростелёв (Шабанов, Николаев) – 34:34 (5x5)     2:2 Коростелёв (Блажиевский, Светлаков) – 39:47 (5x5)     3:2 Кадейкин (Коростелёв, Николаев) – 55:45 (5x5)    

«Мы готовились перед игрой, как и весь сезон. Акцентировали внимание на том, что у «Трактора» одна из лучших атак в Лиге. Но при правильных действиях моментов у наших ворот было не много. Однако заигрались, допустили ошибки, чем воспользовался соперник.

У них сильная атака, и нам нужно было сыграть правильно, терпеливо. В атаке мы создавали моменты. У нас идёт рабочий процесс, мы каждый матч рассматриваем как подготовку к важнейшим играм сезона. Всё через работу, игровой опыт», — приводит слова Гатиятулина сайт «Ак Барса».

«Ак Барс» находится на четвёртой строчке в турнирной таблице Востока, заработав 76 очков за 60 игр.

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