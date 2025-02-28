«Заигрались, допустили ошибки». Анвар Гатиятулин — о поражении «Ак Барса» от «Трактора»

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал поражение в выездном матче от «Трактора» (2:3).

«Мы готовились перед игрой, как и весь сезон. Акцентировали внимание на том, что у «Трактора» одна из лучших атак в Лиге. Но при правильных действиях моментов у наших ворот было не много. Однако заигрались, допустили ошибки, чем воспользовался соперник.

У них сильная атака, и нам нужно было сыграть правильно, терпеливо. В атаке мы создавали моменты. У нас идёт рабочий процесс, мы каждый матч рассматриваем как подготовку к важнейшим играм сезона. Всё через работу, игровой опыт», — приводит слова Гатиятулина сайт «Ак Барса».

«Ак Барс» находится на четвёртой строчке в турнирной таблице Востока, заработав 76 очков за 60 игр.