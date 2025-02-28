«Неплохой момент». Нападающий «Ак Барса» Сафонов — о своей шайбе в ворота «Трактора»

Нападающий «Ак Барса» Илья Сафонов прокомментировал свою курьёзную шайбу в ворота «Трактора» (2:3).

«Там сначала Саня Барабанов в меня бросил, попал в штангу, когда вратарь соперника был за воротами. Можно было забивать, но гол в итоге случился чуть позже. Неплохой момент», — приводит слова Сафонова официальный сайт клуба.

Напомним, счёт во встрече был открыт на 28-й минуте, когда шайба отлетела от конька нападающего «Ак Барса» Ильи Сафонова и рикошетом попала в ворота Зака Фукале.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

«Ак Барс» находится на четвёртой строчке в турнирной таблице Востока, заработав 76 очков за 59 игр.