«Неплохой момент». Нападающий «Ак Барса» Сафонов — о своей шайбе в ворота «Трактора»
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Нападающий «Ак Барса» Илья Сафонов прокомментировал свою курьёзную шайбу в ворота «Трактора» (2:3).
Фонбет Чемпионат КХЛ
28 февраля 2025, пятница. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
3 : 2
Ак Барс
Казань
0:1 Сафонов – 27:58 (5x5) 0:2 Фальковский (Барабанов, Галимов) – 30:52 (5x5) 1:2 Коростелёв (Шабанов, Николаев) – 34:34 (5x5) 2:2 Коростелёв (Блажиевский, Светлаков) – 39:47 (5x5) 3:2 Кадейкин (Коростелёв, Николаев) – 55:45 (5x5)
«Там сначала Саня Барабанов в меня бросил, попал в штангу, когда вратарь соперника был за воротами. Можно было забивать, но гол в итоге случился чуть позже. Неплохой момент», — приводит слова Сафонова официальный сайт клуба.
Напомним, счёт во встрече был открыт на 28-й минуте, когда шайба отлетела от конька нападающего «Ак Барса» Ильи Сафонова и рикошетом попала в ворота Зака Фукале.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
«Ак Барс» находится на четвёртой строчке в турнирной таблице Востока, заработав 76 очков за 59 игр.
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