Форвард «Ак Барса» О'Делл: мы показывали неплохой хоккей, но потом уснули и упустили игру
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Нападающий «Ак Барса» Эрик О'Делл высказался о поражении в матче с «Трактором», где казанцы уступили со счётом 2:3.
Фонбет Чемпионат КХЛ
28 февраля 2025, пятница. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
3 : 2
Ак Барс
Казань
0:1 Сафонов – 27:58 (5x5) 0:2 Фальковский (Барабанов, Галимов) – 30:52 (5x5) 1:2 Коростелёв (Шабанов, Николаев) – 34:34 (5x5) 2:2 Коростелёв (Блажиевский, Светлаков) – 39:47 (5x5) 3:2 Кадейкин (Коростелёв, Николаев) – 55:45 (5x5)
– Сложный матч, смогли повести в две шайбы, но допустили несколько ошибок, а соперник их реализовал. Тяжёлое поражение для нас, однако мы должны вернуться сильнее.
– «Трактор» сейчас лидирует на Востоке, как вам соперник?
– Они были хороши, но у нас тоже отличная команда. Мы повели 2:0, показывали неплохой хоккей, но потом немного уснули и упустили игру, так действовать нельзя, — приводит слова О'Делла пресс-служба «Ак Барса» на официальном сайте.
«Ак Барс» находится на четвёртой строчке в турнирной таблице Востока, заработав 76 очков за 60 игр.
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