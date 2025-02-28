Форвард «Ак Барса» О'Делл: мы показывали неплохой хоккей, но потом уснули и упустили игру

Нападающий «Ак Барса» Эрик О'Делл высказался о поражении в матче с «Трактором», где казанцы уступили со счётом 2:3.

– Сложный матч, смогли повести в две шайбы, но допустили несколько ошибок, а соперник их реализовал. Тяжёлое поражение для нас, однако мы должны вернуться сильнее.

– «Трактор» сейчас лидирует на Востоке, как вам соперник?

– Они были хороши, но у нас тоже отличная команда. Мы повели 2:0, показывали неплохой хоккей, но потом немного уснули и упустили игру, так действовать нельзя, — приводит слова О'Делла пресс-служба «Ак Барса» на официальном сайте.

«Ак Барс» находится на четвёртой строчке в турнирной таблице Востока, заработав 76 очков за 60 игр.