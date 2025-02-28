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Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру прокомментировал победу над «Ак Барсом»

Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру прокомментировал победу над «Ак Барсом»
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Главный тренер челябинского «Трактора» Бенуа Гру прокомментировал камбэк своей команды в матче с «Ак Барсом» (3:2).

Фонбет Чемпионат КХЛ
28 февраля 2025, пятница. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
3 : 2
Ак Барс
Казань
0:1 Сафонов – 27:58 (5x5)     0:2 Фальковский (Барабанов, Галимов) – 30:52 (5x5)     1:2 Коростелёв (Шабанов, Николаев) – 34:34 (5x5)     2:2 Коростелёв (Блажиевский, Светлаков) – 39:47 (5x5)     3:2 Кадейкин (Коростелёв, Николаев) – 55:45 (5x5)    

«Очень хороший, боевитый был хоккей. Мне понравилась нацеленность на победу нашей команды. Мы создали много хорошего в первом периоде, и вратари обеих команд сыграли очень уверенно. Во втором периоде последовал гол после неудачного рикошета, а во второй шайбе «Ак Барс» очень хорошо закрыл нашего вратаря.

Мы не могли забросить этому сопернику четыре с половиной периода, потому что в Казани проиграли 0:4. В этой игре были все причины опустить руки, однако этого не произошло. Наоборот, мы продолжали играть, показали свой боевой дух и то, как мы нацелены на победу. В итоге всё сложилось.

Почему не играл Логан Дэй? У него небольшое повреждение, которое он получил на тренировке. Я бы не рассчитывал его увидеть в игре в воскресенье, но к следующим выходным он вернётся в состав», — приводит слова Гру официальный сайт КХЛ.

«Трактор» занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда набрала 84 очка за 61 матч.

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