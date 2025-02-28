Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру прокомментировал победу над «Ак Барсом»

Главный тренер челябинского «Трактора» Бенуа Гру прокомментировал камбэк своей команды в матче с «Ак Барсом» (3:2).

«Очень хороший, боевитый был хоккей. Мне понравилась нацеленность на победу нашей команды. Мы создали много хорошего в первом периоде, и вратари обеих команд сыграли очень уверенно. Во втором периоде последовал гол после неудачного рикошета, а во второй шайбе «Ак Барс» очень хорошо закрыл нашего вратаря.

Мы не могли забросить этому сопернику четыре с половиной периода, потому что в Казани проиграли 0:4. В этой игре были все причины опустить руки, однако этого не произошло. Наоборот, мы продолжали играть, показали свой боевой дух и то, как мы нацелены на победу. В итоге всё сложилось.

Почему не играл Логан Дэй? У него небольшое повреждение, которое он получил на тренировке. Я бы не рассчитывал его увидеть в игре в воскресенье, но к следующим выходным он вернётся в состав», — приводит слова Гру официальный сайт КХЛ.

«Трактор» занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда набрала 84 очка за 61 матч.