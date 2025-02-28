Нападающий «Трактора» Коростелёв: приятно, что после травмы получается набирать кондиции

Нападающий «Трактора» Никита Коростелёв оценил победу над «Ак Барсом» (3:2) в домашнем матче. В этой встрече форвард отметился двумя заброшенными шайбами и одной результативной передачей.

«Волевая победа. За то, что мы показали, проигрывая 0:2, нужно обязательно держаться в марте-апреле. Очень хорошо, что продемонстрировали характер, додавили и забили победный гол. Каждый делал свою работу – забивали, отдавали, блокировали броски, так что это и командная победа.

Успешный матч для меня? Приятно, что после травмы получается потихоньку набирать кондиции. Нельзя останавливаться, нужно продолжать. Наше звено с Шабановым и Кадейкиным? Получается, нам комфортно вместе. Мы поговорили, как друг друга лучше использовать, всё хорошо получилось», — приводит слова Коростелёва сайт КХЛ.