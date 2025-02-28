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Нападающий «Трактора» Коростелёв: приятно, что после травмы получается набирать кондиции

Нападающий «Трактора» Коростелёв: приятно, что после травмы получается набирать кондиции
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Нападающий «Трактора» Никита Коростелёв оценил победу над «Ак Барсом» (3:2) в домашнем матче. В этой встрече форвард отметился двумя заброшенными шайбами и одной результативной передачей.

Фонбет Чемпионат КХЛ
28 февраля 2025, пятница. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
3 : 2
Ак Барс
Казань
0:1 Сафонов – 27:58 (5x5)     0:2 Фальковский (Барабанов, Галимов) – 30:52 (5x5)     1:2 Коростелёв (Шабанов, Николаев) – 34:34 (5x5)     2:2 Коростелёв (Блажиевский, Светлаков) – 39:47 (5x5)     3:2 Кадейкин (Коростелёв, Николаев) – 55:45 (5x5)    

«Волевая победа. За то, что мы показали, проигрывая 0:2, нужно обязательно держаться в марте-апреле. Очень хорошо, что продемонстрировали характер, додавили и забили победный гол. Каждый делал свою работу – забивали, отдавали, блокировали броски, так что это и командная победа.

Успешный матч для меня? Приятно, что после травмы получается потихоньку набирать кондиции. Нельзя останавливаться, нужно продолжать. Наше звено с Шабановым и Кадейкиным? Получается, нам комфортно вместе. Мы поговорили, как друг друга лучше использовать, всё хорошо получилось», — приводит слова Коростелёва сайт КХЛ.

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