Барбер: Овечкин может побить рекорд Гретцки уже в этом году

Нападающий «Нефтехимика» Райли Барбер, который ранее выступал за «Вашингтон Кэпиталз», высказался по поводу возможного рекорда по голам в НХЛ российского форварда столичного клуба Александра Овечкина.

«Овечкин может побить рекорд Гретцки уже в этом году. Мне кажется, он может играть ещё лет пять. Если захочет, конечно. Он очень сильный и хорошо одарён от природы», — приводит слова Барбера «РБ Спорт».

Барбер выступал за «Вашингтон» с 2015 по 2019 год.

В нынешнем регулярном чемпионате 39-летний Овечкин провёл 43 матча и набрал 47 (30+17) очков. Контракт российского форварда со «столичными» рассчитан до конца сезона-2025/2026. На текущий момент Александру осталось забросить 11 шайб до рекорда Уэйна Гретцки по количеству голов в НХЛ.