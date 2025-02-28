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Результаты матчей МХЛ на 28 февраля 2025 года

Результаты матчей МХЛ на 28 февраля 2025 года
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Сегодня, 28 февраля, прошли шесть матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Молодёжной хоккейной лиги.

OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
28 февраля 2025, пятница. 14:30 МСК
Стальные Лисы
Магнитогорск
Окончен
3 : 1
Ладья
Тольятти
1:0 Гончар (Альшевский, Осипович) – 06:49 (5x5)     1:1 Кулагин (Юшин) – 22:32 (5x5)     2:1 Фёдоров (Нечаев, Долгих) – 35:40 (5x5)     3:1 Долгих (Фёдоров) – 56:38 (5x5)    
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
28 февраля 2025, пятница. 16:30 МСК
Авто
Екатеринбург
Окончен
3 : 4
Б
Толпар
Уфа
1:0 Белых (Кузьмин, Куляш) – 11:24 (5x5)     1:1 Загребин (Шафиков) – 20:11 (5x5)     2:1 Тарасов (Кузьмин, Гамзаков) – 37:12 (5x4)     2:2 Жаровский (Хафзетдинов, Пыхтин) – 37:52 (5x5)     3:2 Куляш (Кузьмин, Коляда) – 41:07 (5x5)     3:3 Бабенко (Кольцов, Пыхтин) – 51:38 (5x3)     3:4 Бабенко – 65:00    
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
28 февраля 2025, пятница. 17:00 МСК
Мамонты Югры
Ханты-Мансийск
Окончен
1 : 2
Ирбис
Казань
0:1 Бокарев (Самигуллин, Истомин) – 02:13 (5x5)     0:2 Барсуков (Фазлов) – 31:53 (5x5)     1:2 Хабаров (Калиев) – 58:39 (5x5)    
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
28 февраля 2025, пятница. 17:00 МСК
Локо
Ярославль
Окончен
7 : 0
Хорс-Карелия
Кондопога
1:0 Емельянов (Шапкин, Елезов) – 08:01 (5x5)     2:0 Филевский (Эльблаус, Карпов) – 09:05 (5x5)     3:0 Дудоров (Елезов, Емельянов) – 23:17 (5x5)     4:0 Лутцев (Котков, Поляков) – 24:12 (5x5)     5:0 Белоусов – 37:23 (5x5)     6:0 Котков (Елезов) – 44:43 (4x5)     7:0 Якуценак (Жуков) – 55:32 (4x5)    
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
28 февраля 2025, пятница. 18:30 МСК
Алмаз
Череповец
Окончен
6 : 1
ХК Капитан
Ступино
1:0 Садовин (Пьянов, Ермаков) – 07:49 (5x4)     2:0 Ульянов (Смирнов) – 18:49 (5x5)     3:0 Смирнов (Смирнов, Шилов) – 24:49 (5x5)     3:1 Найденко (Агеев, Зайцев) – 39:28 (5x4)     4:1 Фомин (Садовин) – 47:00 (4x5)     5:1 Смирнов (Ульянов) – 47:41 (5x5)     6:1 Муханов (Пьянов) – 49:03 (5x5)    
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
28 февраля 2025, пятница. 19:00 МСК
МХК Динамо М
Москва
Окончен
3 : 1
Русские Витязи
Московская область
1:0 Лиъматов (Носачёв, Захаренков) – 06:48 (5x5)     1:1 Башлыков (Жиров) – 23:37 (5x5)     2:1 Меликов (Архипов) – 35:29 (4x5)     3:1 Проскурин (Заболотный, Максимов) – 37:19 (5x4)    

В дивизионе «Золотой» Западной конференции лидирует «Спартак» с 78 очками. В дивизионе «Серебряный» первую строчку занимает «Динамо-Шинник» из Бобруйска, на счету которого 75 очков. В «Золотом» дивизионе Восточной конференции лидерами являются «Мамонты Югры», набравшие 74 очка. В «Серебряном» дивизионе Востока на верхней строчке располагается уфимский «Толпар», на счету которого 73 очка.

Напомним, действующим обладателем Кубка Харламова является «СКА-1946» из Санкт-Петербурга.

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