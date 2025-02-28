Результаты матчей ВХЛ на 28 февраля 2025 года
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Сегодня, 28 февраля, прошли пять встреч OLIMPBET Чемпионата России ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
28 февраля 2025, пятница. 17:00 МСК
Молот
Пермь
Окончен
1 : 2
ОТ
Югра
Ханты-Мансийск
1:0 Пластинин – 18:52 (5x5) 1:1 Угольников (Шолохов) – 37:28 (5x4) 1:2 Цыбин – 62:47 (3x3)
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
28 февраля 2025, пятница. 17:30 МСК
Ижсталь
Ижевск
Окончен
2 : 3
Б
Рубин
Тюмень
1:0 Стрельцов (Кормилов, Барсуков) – 06:53 (5x5) 2:0 Прохоров – 24:27 (4x5) 2:1 Попугаев (Лютов, Горшков) – 25:13 (5x4) 2:2 Давыдов (Лютов, Попугаев) – 54:46 (5x5) 2:3 Каницкий – 65:00
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
28 февраля 2025, пятница. 18:30 МСК
Торпедо-Горький
Нижний Новгород
Окончен
3 : 2
Б
Буран
Воронеж
1:0 Чесноков – 10:50 (5x5) 1:1 Шипилов (Дорохов, Фаттахов) – 18:38 (5x4) 1:2 Алексеев (Митрофанов) – 36:10 (5x5) 2:2 Мельников (Уткин) – 50:29 (5x5) 3:2 Крутов – 65:00
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
28 февраля 2025, пятница. 19:00 МСК
Рязань-ВДВ
Рязань
Окончен
2 : 4
ХК Тамбов
Тамбов
1:0 Сачков (Яневский, Иванов) – 01:48 (5x5) 1:1 Сущев (Перескоков, Аксёнов) – 13:25 (5x5) 1:2 Сущев (Косолапов, Ибатуллин) – 15:38 (5x5) 1:3 Грымзин (Перескоков, Протапович) – 32:22 (5x4) 2:3 Лапин (Миронов, Подзиньш) – 33:27 (5x5) 2:4 Протапович (Гиматов) – 39:04 (5x4)
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
28 февраля 2025, пятница. 19:00 МСК
Олимпия
Кирово-Чепецк
Окончен
2 : 4
Зауралье
Курган
0:1 Угольников (Ерофеев) – 04:13 (5x5) 0:2 Антипин (Болтанов, Пищальников) – 05:02 (5x5) 1:2 Мурашов (Караваев, Шафеев) – 07:32 (5x5) 1:3 Круженков (Верёвкин, Климович) – 10:44 (5x4) 2:3 Пиков (Овечкин, Пономарев) – 12:18 (5x5) 2:4 Верёвкин (Ширяев) – 43:02 (5x5)
Отметим, что турнирную таблицу ВХЛ-2024/2025 возглавляет «Динамо» из Санкт-Петербурга, на счету которого 86 очков после 58 матчей. Вторую строчку занимает новокузнецкий «Металлург», набравший 84 очка. Тройку сильнейших замыкает тюменский «Рубин» с 84 очками.
Главным аутсайдером сезона по-прежнему является клуб «Юнисон-Москва», набравший 38 очков после 57 матчей.
Напомним, действующим обладателем Кубка Петрова является альметьевский «Нефтяник».
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