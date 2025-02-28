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Результаты матчей КХЛ на 28 февраля 2025 года

Результаты матчей КХЛ на 28 февраля 2025 года
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Сегодня, 28 февраля, прошли пять встреч регулярного чемпионата КХЛ — 2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Континентальной хоккейной лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
28 февраля 2025, пятница. 12:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
5 : 4
ОТ
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Щемеров – 09:44 (5x4)     1:1 Белозёров (Сериков, Лещенко) – 14:01 (5x4)     2:1 Бродхёрст (Барулин) – 20:21 (5x5)     2:2 Сериков (Лещенко) – 21:12 (5x4)     3:2 Талалуев (Бродхёрст) – 29:23 (5x5)     3:3 Ди (Сериков, Хоружев) – 35:41 (4x5)     4:3 Гиздатуллин (Грачёв, Слепец) – 55:55 (5x5)     4:4 Ди (Митякин, Белозёров) – 58:56 (6x4)     5:4 Мищенко – 63:15 (3x3)    
Фонбет Чемпионат КХЛ
28 февраля 2025, пятница. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
2 : 3
Б
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Сошников (Петухов, Шестаков) – 13:06 (5x5)     1:1 Ливо (Хафизуллин) – 16:36 (5x4)     1:2 Тодд (Науменков, Василевский) – 29:07 (5x5)     2:2 Шепелев (Завгородний, Степанов) – 56:09 (5x5)     2:3 Сучков – 65:00    
Фонбет Чемпионат КХЛ
28 февраля 2025, пятница. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
4 : 3
Б
Витязь
Московская область
0:1 Бусыгин (Калинин, Чивилёв) – 03:24 (5x5)     0:2 Заседа (Макеев) – 10:56 (5x5)     1:2 Белоусов – 16:08 (5x5)     1:3 Бучельников (Дарьин, Барак) – 33:26 (5x5)     2:3 Мартынов (Бутузов, Лайпсик) – 43:37 (5x5)     3:3 Мартынов (Гоголев, Белоусов) – 55:19 (5x5)     4:3 Бек – 65:00    
Фонбет Чемпионат КХЛ
28 февраля 2025, пятница. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
3 : 2
Ак Барс
Казань
0:1 Сафонов – 27:58 (5x5)     0:2 Фальковский (Барабанов, Галимов) – 30:52 (5x5)     1:2 Коростелёв (Шабанов, Николаев) – 34:34 (5x5)     2:2 Коростелёв (Блажиевский, Светлаков) – 39:47 (5x5)     3:2 Кадейкин (Коростелёв, Николаев) – 55:45 (5x5)    
Фонбет Чемпионат КХЛ
28 февраля 2025, пятница. 18:00 МСК
Лада
Тольятти
Окончен
2 : 3
Б
Барыс
Астана
1:0 Михайлов (Сёмин, Неколенко) – 09:12 (5x5)     1:1 Панюков (Николишин) – 10:30 (5x5)     1:2 Старченко – 54:10 (5x5)     2:2 Волков (Фисенко, Кугрышев) – 58:21 (6x5)     2:3 Бекетаев – 65:00    

Первое место в турнирной таблице Западной конференции занимает ярославский «Локомотив», набравший 89 очков в 60 матчах. На второй строчке располагается московское «Динамо», у которого 77 очков после 59 встреч. Тройку лучших на Западе замыкает «Спартак», набравший 76 очков в 59 матчах.

Лидером Восточной конференции является челябинский «Трактор», набравший 84 очка в 61 встрече. На втором месте располагается екатеринбургский «Автомобилист», в активе которого 81 очко в 59 матчах. Уфимский «Салават Юлаев» находится на третьей строчке Востока с 79 очками в 60 встречах.

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