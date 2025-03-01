«Рейнджерс» проиграли «Торонто», у Игоря Шестёркина 14 сейвов

В ночь с 28 февраля на 1 марта мск на льду арены «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Торонто Мэйпл Лифс». Гости выиграли встречу со счётом 3:2.

Ворота «Рейнджерс» в этом матче защищал российский голкипер Игорь Шестёркин, который отразил 14 из 17 бросков в створ своих ворот (82,35%). Заброшенными шайбами отметились Оливер Экман-Ларссон, Вильям Нюландер и Мэтт Нис (все трое — «Торонто»), а также Мика Зибанеджад и Уилл Кайлли (оба — «Рейнджерс»).

«Мэйпл Лифс» одержали четвёртую победу подряд и поднялись на вторую строчку в таблице Восточной конференции.