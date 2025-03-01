«Рейнджерс» проиграли «Торонто», у Игоря Шестёркина 14 сейвов
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В ночь с 28 февраля на 1 марта мск на льду арены «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Торонто Мэйпл Лифс». Гости выиграли встречу со счётом 3:2.
НХЛ — регулярный чемпионат
01 марта 2025, суббота. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
2 : 3
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
0:1 Экман-Ларссон (Доми, Райлли) – 01:47 (pp) 1:1 Зибанеджад (Борген, Миллер) – 13:08 1:2 Нюландер – 20:51 2:2 Кайлли (Зибанеджад) – 43:47 (sh) 2:3 Нис (Мэттьюс, Марнер) – 46:21
Ворота «Рейнджерс» в этом матче защищал российский голкипер Игорь Шестёркин, который отразил 14 из 17 бросков в створ своих ворот (82,35%). Заброшенными шайбами отметились Оливер Экман-Ларссон, Вильям Нюландер и Мэтт Нис (все трое — «Торонто»), а также Мика Зибанеджад и Уилл Кайлли (оба — «Рейнджерс»).
«Мэйпл Лифс» одержали четвёртую победу подряд и поднялись на вторую строчку в таблице Восточной конференции.
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