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Валерий Ничушкин забил первый гол в НХЛ после травмы

Валерий Ничушкин забил первый гол в НХЛ после травмы
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В эти минуты на стадионе «Болл-Арена» в Денвере (США) проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Колорадо Эвеланш» и «Миннесота Уайлд». На момент написания новости в игре перерыв перед вторым периодом, гости ведут со счётом 2:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
01 марта 2025, суббота. 05:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
2-й период
4 : 2
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 Цуккарелло (Юханссон) – 04:14     1:1 Ничушкин (Маккиннон, Нечас) – 13:58 (pp)     1:2 Хиностроза (Фэйбер, Росси) – 17:42 (pp)     2:2 Друен (Чюлингтон) – 28:57     3:2 Друри (Макар, Колтон) – 29:49     4:2 Колтон (Чюлингтон, Кивиранта) – 34:39    

Единственный гол в составе хозяев на текущий момент в свой актив записал российский нападающий Валерий Ничушкин, ему ассистировали Натан Маккиннон и Мартин Нечас. Эта шайба стала для россиянина первой после паузы, связанной с восстановлением от травмы.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Напомним, форвард не играл из-за травмы с 1 января. Это его второй матч в текущем году. Первой игрой стала прошлая встреча с «Нью-Джерси Дэвилз», в которой он отличиться результативными действиями не сумел.

У Ничушкина прошла первая тренировка в Денвере

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