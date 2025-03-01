Первый гол Ничушкина после травмы, «Бавария» обыграла «Штутгарт». Главное к утру

Российский нападающий «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин забил первый гол в НХЛ после травмы, чем помог клубу обыграть «Миннесоту Уайлд», «Бавария» победила «Штутгарт» в матче Бундеслиги, Анна Блинкова не смогла выйти в полуфинал турнира в Остине, уступив Джессике Пегуле. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

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