Первый гол Ничушкина после травмы, «Бавария» обыграла «Штутгарт». Главное к утру
Российский нападающий «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин забил первый гол в НХЛ после травмы, чем помог клубу обыграть «Миннесоту Уайлд», «Бавария» победила «Штутгарт» в матче Бундеслиги, Анна Блинкова не смогла выйти в полуфинал турнира в Остине, уступив Джессике Пегуле. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Валерий Ничушкин забил первый гол в НХЛ после травмы.
- «Бавария» одержала волевую победу в матче со «Штутгартом» на выезде.
- Анна Блинкова не смогла выйти в полуфинал турнира в Остине, уступив Пегуле.
- Гол Ничушкина помог «Колорадо» обыграть «Миннесоту» в матче НХЛ.
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