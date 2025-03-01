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1 марта главные новости спорта, футбол, хоккей, НХЛ, баскетбол, теннис, НБА

Первый гол Ничушкина после травмы, «Бавария» обыграла «Штутгарт». Главное к утру
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Российский нападающий «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин забил первый гол в НХЛ после травмы, чем помог клубу обыграть «Миннесоту Уайлд», «Бавария» победила «Штутгарт» в матче Бундеслиги, Анна Блинкова не смогла выйти в полуфинал турнира в Остине, уступив Джессике Пегуле. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Валерий Ничушкин забил первый гол в НХЛ после травмы.
  2. «Бавария» одержала волевую победу в матче со «Штутгартом» на выезде.
  3. Анна Блинкова не смогла выйти в полуфинал турнира в Остине, уступив Пегуле.
  4. Гол Ничушкина помог «Колорадо» обыграть «Миннесоту» в матче НХЛ.
  5. «Рейнджерс» проиграли «Торонто», у Игоря Шестёркина 14 сейвов.
  6. Паула Бадоса отказалась продолжать матч 1/4 финала WTA-500 в Мериде, выигрывая по сетам.
  7. Хет-трик Биерета помог «Монако» разгромить «Реймс» в матче 24-го тура Лиги 1.
  8. «Кливленд» победил «Бостон» в матче лидеров Востока НБА. У Тейтума 46 очков и дабл-дабл.
  9. Саудовская Аравия предложила € 200 млн советнику «ПСЖ» за вывод сборной в полуфинал ЧМ.
  10. Трипл-дабл Николы Йокича помог «Денверу» оборвать восьмиматчевую победную серию «Детройта».
  11. Дабл-дабл Леброна и 31 очко Дончича принесли «Лейкерс» победу в дерби с «Клипперс».
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