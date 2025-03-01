Гол Ничушкина помог «Колорадо» обыграть «Миннесоту» в матче НХЛ
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На стадионе «Болл-Арена» в Денвере (США) прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Колорадо Эвеланш» и «Миннесотой Уайлд». Встреча завершилась уверенной победой хозяев со счётом 5:2.
НХЛ — регулярный чемпионат
01 марта 2025, суббота. 05:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
5 : 2
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 Цуккарелло (Юханссон) – 04:14 1:1 Ничушкин (Маккиннон, Нечас) – 13:58 (pp) 1:2 Хиностроза (Фэйбер, Росси) – 17:42 (pp) 2:2 Друен (Чюлингтон) – 28:57 3:2 Друри (Макар, Колтон) – 29:49 4:2 Колтон (Чюлингтон, Кивиранта) – 34:39 5:2 Колтон (Тэйвз, Блэквуд) – 59:52 (pp)
В составе победителей в сегодняшнем матче отличился российский нападающий Валерий Ничушкин, забив свой первый гол после длительного восстановления от травмы, также у хозяев забивали Джонатан Друен, Джек Друри и оформивший дубль Росс Колтон.
У гостей голами отметились Матс Цуккарелло и Винни Хиностроза.
«Миннесота» идёт на пятой строчке Запада с 72 очками. Столько же очков у «Колорадо», они идут шестыми.
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
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