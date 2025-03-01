Гол Ничушкина помог «Колорадо» обыграть «Миннесоту» в матче НХЛ

На стадионе «Болл-Арена» в Денвере (США) прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Колорадо Эвеланш» и «Миннесотой Уайлд». Встреча завершилась уверенной победой хозяев со счётом 5:2.

В составе победителей в сегодняшнем матче отличился российский нападающий Валерий Ничушкин, забив свой первый гол после длительного восстановления от травмы, также у хозяев забивали Джонатан Друен, Джек Друри и оформивший дубль Росс Колтон.

У гостей голами отметились Матс Цуккарелло и Винни Хиностроза.

«Миннесота» идёт на пятой строчке Запада с 72 очками. Столько же очков у «Колорадо», они идут шестыми.

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