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НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 1 марта

НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 1 марта
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Сегодня, 1 марта, в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели три встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами сыгранных матчей регулярки нынешнего сезона.

НХЛ — регулярный чемпионат
01 марта 2025, суббота. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
2 : 3
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
0:1 Экман-Ларссон (Доми, Райлли) – 01:47 (pp)     1:1 Зибанеджад (Борген, Миллер) – 13:08     1:2 Нюландер – 20:51     2:2 Кайлли (Зибанеджад) – 43:47 (sh)     2:3 Нис (Мэттьюс, Марнер) – 46:21    
НХЛ — регулярный чемпионат
01 марта 2025, суббота. 04:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
6 : 2
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
1:0 Робертсон (Харли, Хинц) – 04:21     1:1 Фёгеле (Дано, Андерсон) – 06:44     2:1 Дюшейн (Хинц, Робертсон) – 11:59 (pp)     3:1 Стэнковен (Линделль, Стил) – 14:11     4:1 Джонстон (Хинц, Харли) – 24:57 (pp)     4:2 Мур – 33:51     5:2 Стэнковен (Хинц, Робертсон) – 44:06     6:2 Стил – 46:19 (sh)    
НХЛ — регулярный чемпионат
01 марта 2025, суббота. 05:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
5 : 2
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 Цуккарелло (Юханссон) – 04:14     1:1 Ничушкин (Маккиннон, Нечас) – 13:58 (pp)     1:2 Хиностроза (Фэйбер, Росси) – 17:42 (pp)     2:2 Друен (Чюлингтон) – 28:57     3:2 Друри (Макар, Колтон) – 29:49     4:2 Колтон (Чюлингтон, Кивиранта) – 34:39     5:2 Колтон (Тэйвз, Блэквуд) – 59:52 (pp)    

Отметим, что первое место в Восточной конференции Национальной хоккейной лиги занимает «Вашингтон Кэпиталз», имея в активе 84 очка после 59 сыгранных встреч.

В Западной конференции Национальной хоккейной лиги первое место занимает «Виннипег Джетс» с 87 очками после 60 сыгранных матчей.

Напомним, регулярный сезон-2024/2025 Национальной хоккейной лиги завершится в апреле.

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