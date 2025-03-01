Журналист The Score высказался о голах Александра Овечкина в пустые ворота

Журналист The Score Джон Матис отреагировал на споры о том, что российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин много забивает в пустые ворота. Напомним, в активе форварда 64 шайбы в пустые ворота за карьеру.

«Несмотря на всю шумиху вокруг семи голов Овечкина в пустые ворота в 43 играх этого сезона, у россиянина всего на девять голов больше, чем у Гретцки в общей сложности (64-55).

Я не думаю, что Овечкина нужно критиковать. Во-первых, гол есть гол независимо от игровой ситуации, а забросить шайбу, пожалуй, самое сложное в хоккее.

Молодой Овечкин был невероятно быстрым, замечательно физически развитым снайпером. Казалось неизбежным, что он будет посылать шайбу за линию ворот в каждой игре. Возрастной Овечкин — более медленный, менее физически развитый игрок. Он использует хоккейный IQ, чтобы забивать голы, приближаясь к своему 40-летию.

Если бы Овечкин и Гретцки играли в одну эпоху, то общее количество голов было бы невелико, хотя я думаю, что Овечкин был бы немного впереди. Его единственная цель на льду — забивать, тогда как Гретцки стал лидером по количеству голов практически случайно. Гретцки, с его уникальным видением, был в первую очередь плеймейкером, а во вторую — снайпером. Он считал игру намного лучше, чем любой из его коллег.

Проще говоря, Овечкин — более чистый снайпер, в то время как Гретцки в целом значительно более сильный игрок», — написал Матис в статье.