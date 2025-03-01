Цыплаков: когда принимал решение в пользу «Айлендерс», то брал в расчёт слова Ковальчука

Российский нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Максим Цыплаков рассказал о том, как принимал решение о подписании контракта с «островитянами».

— Ты же выбрал «Айлендерс» из всех имеющихся предложений, так как тебе было обещано место в топ-6 и сильные партнёры?

— Так и было, но всё равно испытывал некоторые сомнения. Сколько было историй, когда обещания при подписании так и оставались обещаниями.

— Имеешь в виду неудачную поездку в «Айлендерс» Анатолия Голышева и его последующие комментарии?

— Кстати, его историю уже в Нью-Йорке от друзей услышал. Про себя могу сказать: всё, что мне обещали при подписании, — всё выполнили. Но для меня это не стало сюрпризом. Когда принимал окончательное решение в пользу «Айлендерс», то брал в расчёт, к примеру, слова Ильи Ковальчука, что Ламорелло — настоящий мужик, человек чести и держит слово.

— После твоего шикарного сезона действительно звали в половину команд НХЛ?

— Лично я разговаривал с восемью клубами. Потом это количество сократилось до четырёх. Кто прямо реально проявлял интерес. Дальше выбор был сложнее, пришлось учитывать много факторов. Решал уже сам, взвешивал, где смогу получить больше времени и лучше себя проявить. Чтобы сразу играть в главной команде и не в нижних звеньях, — сказал Цыплаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Петром Терещенковым.