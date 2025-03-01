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Российский новичок НХЛ: на лавке после первой смены подумал: «Как дальше-то играть?»

Российский новичок НХЛ: на лавке после первой смены подумал: «Как дальше-то играть?»
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Российский нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Максим Цыплаков рассказал о своём дебюте в Национальной хоккейной лиге.

— В лагере не волновался, а перед дебютом в НХЛ поймал мандраж?
— Я не эмоциональный, и стараюсь вообще ни о чём не думать, чтобы не загнаться. Особенно перед играми. Иначе страдает сон, потом наутро состояние неважное.

— Первая игра — сразу с голом. Идеальный старт. Тогда позволил дать волю эмоциям?
— На самом деле очень устал. На адреналине всех сразу полетел колоть. В первой смене то ли два, то ли три хита, еще и переиграл её. Приехал на лавку и думаю: «Как дальше-то играть вообще?» Ощущения, как будто в конце игры, а ведь прошла только пара минут. Но потом разбегался, чуть поутих в плане эмоций. Моментов, кстати, вообще не было, но хорошо в конце вышли «три в два», удачно бросил и попал.

— На лавке тебя после первых смен не остудили? Тренеры же видели, что ты дышишь как после марафона.
— Нет-нет. В порядке вещей. Видимо, здесь так принято — раз ты большой, то хитуй себе на здоровье. Тренеры вообще не много общаются во время игры. Максимум подскажут, как из-под давления выходить, как лучше форчек сделать. Здесь же нет закатов-раскатов, как в КХЛ, вот по этим моментам часто шёл разговор, пояснения давали, — сказал Цыплаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Петром Терещенковым.

Полную версию эксклюзивного интервью с Максимом Цыплаковым читайте на «Чемпионате»:
«На раскатке Федотов сказал: «Тебе сегодня конец». Интервью с русским новичком НХЛ
Эксклюзив
«На раскатке Федотов сказал: «Тебе сегодня конец». Интервью с русским новичком НХЛ
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