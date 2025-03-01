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Расписание матчей КХЛ на 1 марта 2025 года

Расписание матчей КХЛ на 1 марта 2025 года
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Сегодня, 1 марта, пройдут три матча регулярного чемпионата КХЛ — 2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Континентальной хоккейной лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
01 марта 2025, суббота. 14:30 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Не начался
Автомобилист
Екатеринбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
01 марта 2025, суббота. 17:00 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Куньлунь Ред Стар
Пекин
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
01 марта 2025, суббота. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Торпедо
Нижний Новгород
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Первое место в турнирной таблице Западной конференции занимает ярославский «Локомотив», набравший 89 очков в 60 матчах. На второй строчке располагается московское «Динамо», у которого 77 очков после 59 встреч. Тройку лучших на Западе замыкает «Спартак», набравший 76 очков в 59 матчах.

Лидером Восточной конференции является челябинский «Трактор», набравший 84 очка в 61 встрече. На втором месте располагается екатеринбургский «Автомобилист», в активе которого 81 очко в 59 матчах. Уфимский «Салават Юлаев» находится на третьей строчке Востока с 79 очками в 60 встречах.

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