Расписание матчей КХЛ на 1 марта 2025 года

Сегодня, 1 марта, пройдут три матча регулярного чемпионата КХЛ — 2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Континентальной хоккейной лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 01 марта 2025, суббота. 14:30 МСК Металлург Мг Магнитогорск Не начался Автомобилист Екатеринбург Кто победит в основное время? П1 X П2

Первое место в турнирной таблице Западной конференции занимает ярославский «Локомотив», набравший 89 очков в 60 матчах. На второй строчке располагается московское «Динамо», у которого 77 очков после 59 встреч. Тройку лучших на Западе замыкает «Спартак», набравший 76 очков в 59 матчах.

Лидером Восточной конференции является челябинский «Трактор», набравший 84 очка в 61 встрече. На втором месте располагается екатеринбургский «Автомобилист», в активе которого 81 очко в 59 матчах. Уфимский «Салават Юлаев» находится на третьей строчке Востока с 79 очками в 60 встречах.