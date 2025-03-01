«Для КХЛ это классика, а здесь не привыкли». Цыплаков — об особенностях хоккея в НХЛ

Российский нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Максим Цыплаков рассказал об отличиях хоккея в НХЛ и КХЛ.

— Сам ожидал, что так быстро адаптируешься в новой лиге?

— Патрик (Руа — главный тренер «Айлендерс». — Прим. «Чемпионата») ещё перед подписанием сказал, что не собирается меня переучивать. Мой хоккей, мои сильные стороны им подходили. Только шайбу поменьше терять просили. Но что-то всё равно пересмотрел. Всё-таки здесь больше игроков другого склада. В России нас с детства учат: зачем бежать лишний раз, если можно найти пас. Здесь больше вбросов, больше игры в давление. Огромное значение имеет форчек. Закинуть шайбу, не терять в средней зоне, а кто лучше делает форчэк, тот больше играет в атаке.

— Сейчас можно сказать, что твоя игра изменилась по сравнению, допустим, с последним сезоном за «Спартак»?

— Просто поменял город, и люди на другом языке вокруг разговаривают. В хоккее всё то же самое. В скорости разве только потерял по сравнению со «Спартаком».

— Самое жёсткое внушение от тренеров или похвала за сезон?

— С Патриком часто разговаривали тет-а-тет. А на игре разок было, когда я за 30 секунд до конца второго периода при счёте 1:1 в конце минутной смены открываюсь под пас у чужой синей, получаю шайбу, захожу, делаю улитку и падаю. Соперники подобрали шайбу и провели опасную атаку. Вот за это в раздевалке сказали пару ласковых, так как в конце периода надо было сыграть проще. Я возразил, что была же возможность забить…

— Даже не просто слушаешь указания, а ведёшь диалог?

— Обсуждали уже после на разборе. Ещё раз указали: когда до конца периода остаётся несколько минут, то лучше так не рисковать.

— Ты первый в команде по силовым приёмам.

— Конкретного задания хитовать нет. По сути, играй в свою игру, просто есть нюансы. Но успевать надо всё: и воткнуться, и покреативить, и к воротам успеть приехать, чтобы закрыть вратаря. Говорю же, по большому счёту просто перенёс свою игру из «Спартака». Чем-то даже удивил местных. Саня Романов обращал внимание, что часто вхожу в зону и делаю улитку на полборта. Для КХЛ это классика. А здесь не привыкли к тому, что ждёшь второй темп после входа в зону. В НХЛ как раз стандарт сразу отправлять шайбу на ворота, допустим, бросить вратарю в щитки с расчётом на отскок, а там уже партнёры вступят в борьбу на пятачке, — сказал Цыплаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Петром Терещенковым.