«Ошибка, что не подрался сразу». Цыплаков — о хите, за который его дисквалифицировала НХЛ

Российский нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Максим Цыплаков рассказал о силовом приёме на форварде «Филадельфии Флайерз» Райане Пилинге в матче 17 января. После силового приёма у ворот «Айлендерс» Пилинг остался лежать на льду вниз лицом. Цыплаков впоследствии был дисквалифицирован на три матча за удар в голову

— Об одном силовом на своём пятачке наверняка жалеешь. Что произошло в том эпизоде с Райаном Пилингом, после которого тебя дисквалифицировали на три матча?

— Либо меня не заметил, либо был не готов. Он лез на ворота, я не успел подставить клюшку в стык и закончил силовым. Получилось, что после броска он развернул корпус, открылся, и в итоге я ему попадаю сначала в плечо, а потом по касательной в голову. Я вообще так-то не грязный игрок — они, правда, пока не знают, а после этого хита, наверное, и не узнают (вздыхает).

— Был готов к дисквалификации, ведь на льду даже две минуты не получил?

— Сразу на скамейке посмотрел на планшете момент. По мне, первый контакт был всё-таки в плечо, а уже на следующий день Лу сказал, что, скорее всего, один-три матча придётся пропустить. У парня не первое сотрясение, рецидив. Здесь очень внимательно к таким моментам относятся. Но дисквалификация была потом, надо было ещё матч доиграть.

— Мстили по полной?

— Просто не отставали. Мне прилетало и по рёбрам, в лицо, под колено сзади по ногам. Как будто в хоккей 90-х попал. Ошибкой было то, что сразу после стыка с Пилингом, когда ко мне подъехал разбираться вроде бы Хэтэуэй, я не стал с ним драться. В тот момент подумал, что это мне не нужно. Зря.

— А что бы изменилось?

— Когда вернулся в состав после дисквалификации, через матч снова «Филадельфия». Буквально вторая смена, вбрасывание в их зоне. Опять они начинают меня вызывать на бой, но я уже был готов. Скинули перчатки, не очень удачно для меня прошла драка, но отстали моментально. То есть важен был просто сам факт, — сказал Цыплаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Петром Терещенковым.