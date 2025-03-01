Расписание матчей ВХЛ на 1 марта 2025 года

Сегодня, 1 марта, пройдут семь встреч OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ 01 марта 2025, суббота. 11:00 МСК Горняк-УГМК Верхняя Пышма Не начался Южный Урал Оренбургская область Кто победит в основное время? П1 X П2

OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ 01 марта 2025, суббота. 13:00 МСК Барс Казань Не начался ХК Юнисон-Москва Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ 01 марта 2025, суббота. 13:00 МСК Динамо-Алтай Барнаул Не начался Кристалл Саратов Кто победит в основное время? П1 X П2

OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ 01 марта 2025, суббота. 13:00 МСК Металлург Нк Новокузнецк Не начался Дизель Пенза Кто победит в основное время? П1 X П2

OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ 01 марта 2025, суббота. 17:00 МСК Нефтяник Альметьевск Не начался Динамо СПб Санкт-Петербург Кто победит в основное время? П1 X П2

Отметим, что турнирную таблицу ВХЛ-2024/2025 возглавляет «Динамо» из Санкт-Петербурга, на счету которого 86 очков после 58 матчей. Вторую строчку занимает новокузнецкий «Металлург», набравший 84 очка. Тройку сильнейших замыкает тюменский «Рубин» с 84 очками.

Главным аутсайдером сезона по-прежнему является клуб «Юнисон-Москва», набравший 38 очков после 57 матчей.

Напомним, действующим обладателем Кубка Петрова является альметьевский «Нефтяник».