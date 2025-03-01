Расписание матчей ВХЛ на 1 марта 2025 года
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Сегодня, 1 марта, пройдут семь встреч OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
01 марта 2025, суббота. 09:00 МСК
Сокол
Красноярск
Перерыв
1 : 2
ЦСК ВВС
Самара
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
01 марта 2025, суббота. 11:00 МСК
Горняк-УГМК
Верхняя Пышма
Не начался
Южный Урал
Оренбургская область
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
01 марта 2025, суббота. 13:00 МСК
Барс
Казань
Не начался
ХК Юнисон-Москва
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
01 марта 2025, суббота. 13:00 МСК
Динамо-Алтай
Барнаул
Не начался
Кристалл
Саратов
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
01 марта 2025, суббота. 13:00 МСК
Металлург Нк
Новокузнецк
Не начался
Дизель
Пенза
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
01 марта 2025, суббота. 17:00 МСК
Челны
Набережные Челны
Не начался
СКА-Нева
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
01 марта 2025, суббота. 17:00 МСК
Нефтяник
Альметьевск
Не начался
Динамо СПб
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Отметим, что турнирную таблицу ВХЛ-2024/2025 возглавляет «Динамо» из Санкт-Петербурга, на счету которого 86 очков после 58 матчей. Вторую строчку занимает новокузнецкий «Металлург», набравший 84 очка. Тройку сильнейших замыкает тюменский «Рубин» с 84 очками.
Главным аутсайдером сезона по-прежнему является клуб «Юнисон-Москва», набравший 38 очков после 57 матчей.
Напомним, действующим обладателем Кубка Петрова является альметьевский «Нефтяник».
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