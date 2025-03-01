Блажиевский — о волевой победе над «Ак Барсом»: каждая встреча сейчас как в плей-офф

Защитник «Трактора» Артём Блажиевский рассказал о волевой победе над «Ак Барсом» (3:2).
— Подведите итоги матча. Какие плюсы и минусы можно выделить?
— Плюсы: игра команды, мы не перестали играть после пропущенных шайб. Продолжали биться до конца.
— После коммерческой паузы во втором периоде игра переломилась. Нашли дополнительный ресурс или есть другая причина?
— Дело не в паузе, собрались, не перестали играть. Просто уточню, что неудачные шайбы пропустили. Это было неудачное стечение обстоятельств.
— По владению шайбой и броскам в створ статистика примерно равная. На ваш взгляд, эта игра была уровня плей-офф?
— Да, конечно, любые игры сейчас сложные, все готовятся к плей-офф. Я думаю, каждая встреча сейчас как в плей-офф. Все стараются на максимум отыграть.
— Ждали именно такой игры от команды экс-наставника «Трактора» Анвара Гатиятулина?
— Мы отталкивались только от своей игры и от своей тактики.
— Сегодня была просто бешеная поддержка от трибун и шла невероятная энергия. Это шестой или даже седьмой игрок?
— И шестой, и седьмой игрок. Поддержка в Челябинске всегда сумасшедшая, — сказал Блажиевский в интервью «Чемпионату».