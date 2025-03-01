Блажиевский — о волевой победе над «Ак Барсом»: каждая встреча сейчас как в плей-офф

Защитник «Трактора» Артём Блажиевский рассказал о волевой победе над «Ак Барсом» (3:2).

— Подведите итоги матча. Какие плюсы и минусы можно выделить?

— Плюсы: игра команды, мы не перестали играть после пропущенных шайб. Продолжали биться до конца.

— После коммерческой паузы во втором периоде игра переломилась. Нашли дополнительный ресурс или есть другая причина?

— Дело не в паузе, собрались, не перестали играть. Просто уточню, что неудачные шайбы пропустили. Это было неудачное стечение обстоятельств.

— По владению шайбой и броскам в створ статистика примерно равная. На ваш взгляд, эта игра была уровня плей-офф?

— Да, конечно, любые игры сейчас сложные, все готовятся к плей-офф. Я думаю, каждая встреча сейчас как в плей-офф. Все стараются на максимум отыграть.

— Ждали именно такой игры от команды экс-наставника «Трактора» Анвара Гатиятулина?

— Мы отталкивались только от своей игры и от своей тактики.

— Сегодня была просто бешеная поддержка от трибун и шла невероятная энергия. Это шестой или даже седьмой игрок?

— И шестой, и седьмой игрок. Поддержка в Челябинске всегда сумасшедшая, — сказал Блажиевский в интервью «Чемпионату».