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Блажиевский — о волевой победе над «Ак Барсом»: каждая встреча сейчас как в плей-офф

Блажиевский — о волевой победе над «Ак Барсом»: каждая встреча сейчас как в плей-офф
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Защитник «Трактора» Артём Блажиевский рассказал о волевой победе над «Ак Барсом» (3:2).

Фонбет Чемпионат КХЛ
28 февраля 2025, пятница. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
3 : 2
Ак Барс
Казань
0:1 Сафонов – 27:58 (5x5)     0:2 Фальковский (Барабанов, Галимов) – 30:52 (5x5)     1:2 Коростелёв (Шабанов, Николаев) – 34:34 (5x5)     2:2 Коростелёв (Блажиевский, Светлаков) – 39:47 (5x5)     3:2 Кадейкин (Коростелёв, Николаев) – 55:45 (5x5)    

— Подведите итоги матча. Какие плюсы и минусы можно выделить?
— Плюсы: игра команды, мы не перестали играть после пропущенных шайб. Продолжали биться до конца.

— После коммерческой паузы во втором периоде игра переломилась. Нашли дополнительный ресурс или есть другая причина?
— Дело не в паузе, собрались, не перестали играть. Просто уточню, что неудачные шайбы пропустили. Это было неудачное стечение обстоятельств.

— По владению шайбой и броскам в створ статистика примерно равная. На ваш взгляд, эта игра была уровня плей-офф?
— Да, конечно, любые игры сейчас сложные, все готовятся к плей-офф. Я думаю, каждая встреча сейчас как в плей-офф. Все стараются на максимум отыграть.

— Ждали именно такой игры от команды экс-наставника «Трактора» Анвара Гатиятулина?
— Мы отталкивались только от своей игры и от своей тактики.

— Сегодня была просто бешеная поддержка от трибун и шла невероятная энергия. Это шестой или даже седьмой игрок?
— И шестой, и седьмой игрок. Поддержка в Челябинске всегда сумасшедшая, — сказал Блажиевский в интервью «Чемпионату».

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