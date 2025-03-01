Цыплаков: из рассказов Деанджело о СКА я разобрал только crazy, crazy

Российский нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Максим Цыплаков заявил, что не разговаривал с одноклубником Тони Деанджело о его уходе из СКА.

— Вас четверо русских в «Айлендерс» — своей компанией проводите время?

— Романыч и Сорока в поездках в основном в номерах. Но иногда ходим с ними и Варли вместе поужинать. Думаю, что с иностранцами ходил на выездах в рестораны даже почаще. Если не нахожу компанию, то в номер заказываю. Одному неохота куда-то выходить.

— А в самом Нью-Йорке не собираетесь?

— Здесь нет такой варки, как в России. В Москве вышли со стадиона вместе, вокруг куча мест, где можно посидеть вместе, покушать. А тут все в разных концах города живут, все на машинах. Плюс ещё игры через день, восстановиться бы времени хватило. Вот сейчас пауза, и чувствую, что эмоционально очень устал. Только одна игра закончилась, как сразу надо думать о следующей. Выматывает.

— Один из главных хитов сезона в КХЛ — подписание СКА Тони Деанджело и последующее расторжение контракта. С какими историями о России он приехал в «Айлендерс»?

— Да я с ним особо не общался. По-русски он точно говорить не научился. Пару слов матерных от него только услышал. Что-то пытался рассказывать про СКА, но я разобрал только crazy, crazy, хотя особо не вслушивался.

— Неужели неинтересно? История-то громкая.

— Может, Романыч что-то и узнавал. Лучше у него спросить. Саня любой фигнёй интересуется (смеётся), — сказал Цыплаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Петром Терещенковым.