Расписание матчей МХЛ на 1 марта 2025 года
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Сегодня, 1 марта, пройдут четыре матча регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Молодёжной хоккейной лиги.
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
01 марта 2025, суббота. 10:00 МСК
Амурские Тигры
Хабаровск
1-й период
0 : 0
МХК Атлант
Московская область
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
01 марта 2025, суббота. 10:00 МСК
Тайфун
Приморский край
1-й период
0 : 0
Академия Михайлова
Тульская область
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
01 марта 2025, суббота. 12:30 МСК
Спутник
Альметьевск
Не начался
Белые Медведи
Челябинск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
01 марта 2025, суббота. 15:00 МСК
Мамонты Югры
Ханты-Мансийск
Не начался
Ирбис
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
В дивизионе «Золотой» Западной конференции лидирует «Спартак» с 78 очками. В дивизионе «Серебряный» первую строчку занимает «Динамо-Шинник» из Бобруйска, на счету которого 75 очков. В «Золотом» дивизионе Восточной конференции лидерами являются «Мамонты Югры», набравшие 74 очка. В «Серебряном» дивизионе Востока на верхней строчке располагается уфимский «Толпар», на счету которого 73 очка.
Напомним, действующим обладателем Кубка Харламова является «СКА-1946» из Санкт-Петербурга.
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