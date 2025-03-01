Расписание матчей МХЛ на 1 марта 2025 года

Сегодня, 1 марта, пройдут четыре матча регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Молодёжной хоккейной лиги.

OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат 01 марта 2025, суббота. 12:30 МСК Спутник Альметьевск Не начался Белые Медведи Челябинск Кто победит в основное время? П1 X П2

OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат 01 марта 2025, суббота. 15:00 МСК Мамонты Югры Ханты-Мансийск Не начался Ирбис Казань Кто победит в основное время? П1 X П2

В дивизионе «Золотой» Западной конференции лидирует «Спартак» с 78 очками. В дивизионе «Серебряный» первую строчку занимает «Динамо-Шинник» из Бобруйска, на счету которого 75 очков. В «Золотом» дивизионе Восточной конференции лидерами являются «Мамонты Югры», набравшие 74 очка. В «Серебряном» дивизионе Востока на верхней строчке располагается уфимский «Толпар», на счету которого 73 очка.

Напомним, действующим обладателем Кубка Харламова является «СКА-1946» из Санкт-Петербурга.