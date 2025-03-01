Рыбин: не вижу, за счёт чего «Филадельфия» хочет развивать Мичкова

Бывший хоккеист СКА Максим Рыбин высказался о развитии российского нападающего Матвея Мичкова в «Филадельфии Флайерз».

«Это крайне тяжёлая команда, где-то его учат, где-то обрубают, где-то сажают. Его хотят научить играть в обороне, его хотят научить играть в командный вид спорта. Но всё равно я считаю, что Торторелла не его тренер. Со мной могут поспорить, но я считаю, что он учит, учит, учит. Но я не вижу, за счёт чего они хотят Мичкова развивать», — приводит слова Рыбина Vprognoze.

Напомним, всего на счету Матвея в текущем сезоне Национальной хоккейной лиги 17 заброшенных шайб и 24 результативные передачи.