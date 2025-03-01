Впервые в КХЛ СКА проиграл одному сопернику пять матчей за один регулярный чемпионат

27 февраля в Санкт-Петербурге СКА уступил во встрече с московским «Динамо» (0:1). Это поражение стало для армейского клуба пятым от бело-голубых в нынешней регулярке.

Как сообщает пресс-служба СКА, команда с берегов Невы проиграла одному сопернику пять матчей за один регулярный чемпионат впервые в КХЛ. Ранее более четырёх поражений от одной команды в регулярках не было.

Результат стал и антирекордом в матчах с московским «Динамо» в «гладких» чемпионатах, в предыдущие годы более четырёх раз красно-синие бело-голубым не уступали. Таких случаев насчитывается 12 – восемь в чемпионатах СССР и четыре в чемпионатах России. К тому же разница побед и поражений в домашних матчах между СКА и «Динамо» в КХЛ стала отрицательной для армейцев: 24 победы и 25 поражений.