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Впервые в КХЛ СКА проиграл одному сопернику пять матчей за один регулярный чемпионат

Впервые в КХЛ СКА проиграл одному сопернику пять матчей за один регулярный чемпионат
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27 февраля в Санкт-Петербурге СКА уступил во встрече с московским «Динамо» (0:1). Это поражение стало для армейского клуба пятым от бело-голубых в нынешней регулярке.

Фонбет Чемпионат КХЛ
27 февраля 2025, четверг. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 1
Динамо М
Москва
0:1 Комтуа (Рашевский, Сергеев) – 54:59 (5x5)    

Как сообщает пресс-служба СКА, команда с берегов Невы проиграла одному сопернику пять матчей за один регулярный чемпионат впервые в КХЛ. Ранее более четырёх поражений от одной команды в регулярках не было.

Результат стал и антирекордом в матчах с московским «Динамо» в «гладких» чемпионатах, в предыдущие годы более четырёх раз красно-синие бело-голубым не уступали. Таких случаев насчитывается 12 – восемь в чемпионатах СССР и четыре в чемпионатах России. К тому же разница побед и поражений в домашних матчах между СКА и «Динамо» в КХЛ стала отрицательной для армейцев: 24 победы и 25 поражений.

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