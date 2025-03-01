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Владимир Плющев оценил, насколько сильно может сказаться на СКА отсутствие Кузнецова

Владимир Плющев оценил, насколько сильно может сказаться на СКА отсутствие Кузнецова
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Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев оценил, насколько сильно может сказаться на СКА отсутствие нападающего Евгения Кузнецова, и высказался о перспективах армейского клуба.

– Отсутствие Кузнецова может существенно отразиться на СКА в плей-офф?
– Евгений вообще-то мастер, на которого рассчитывали. Естественно, когда выпадают ребята с таким уровнем подготовки и мастерства… Не то что скажется на команде, но на определённые структурные позиции в команде, на тактические схемы, которые были украшением с его именем, конечно, это повлияет, как и на любую другую команду, когда выпадают лидеры.

– Сейчас СКА находится на седьмом месте в таблице Западной конференции, три домашних поражения подряд. Как думаете, нынешней команде по силам выбраться из кризисной ситуации?
– Если смотреть на турнирную таблицу, от седьмого места до второго – два или три очка (на данный момент у СКА 71 очко, у московского «Динамо», идущего на второй строчке, 77 очков. – Прим. «Чемпионата»), поэтому они все идут ноздря в ноздрю. Я об этом давно говорил, что в общем-то команды, которые в восьмёрке, будут решать те вопросы, которые стоят перед ними.

В этом ничего страшного нет. Что с первого места, что со второго, третьего, четвёртого… Подгадывать под какого-то соперника – это значит ослаблять себя. Надо просто готовиться к плей-офф. С какой позиции стартовать? Если вы готовы побороться за Кубок Гагарина, значит, вам всё равно, кто будет у вас в первом раунде, а кто во втором, — цитирует Плющева «ВсеПроСпорт».

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