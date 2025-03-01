Андрей Назаров поделился ожиданиями от матча НХЛ между «Вашингтоном» и «Тампой»

Известный тренер Андрей Назаров поделился ожиданиями от матча НХЛ между «Вашингтон Кэпиталз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг». Напомним, игра состоится сегодня, 1 марта, и начнётся в 20:30 мск.

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 01 марта 2025, суббота. 20:30 МСК Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Не начался Тампа-Бэй Лайтнинг Тампа Кто победит в основное время? П1 X П2

«Сегодня нас ждёт отличный матч НХЛ между «Вашингтоном» и «Тампой», в удобное по Москве время. Всегда здорово наблюдать за российскими звёздами: Александр Овечкин с одной стороны, Андрей Василевский и Никита Кучеров – с другой. Конечно, было бы здорово посмотреть такую встречу по федеральному телевидению, но придётся искать в интернете. В любом случае желаю нашим ребятам запоминающейся игры и обойтись без травм.

Вчера была ещё одна яркая встреча, которая тоже проходила в Северной Америке и за ней наблюдал весь мир. Все поняли, что «дебиторку» решили оставить открытой. Что касается нас, то всё это в очередной раз доказывает: мы должны быть единой семьёй и идти плечом к плечу друг к другу не оглядываясь. Победа будет за нами», – сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.