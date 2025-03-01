Крис Патрик: я хочу, чтобы Овечкин выиграл Кубок Стэнли, чтобы «Вашингтон» победил

Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Крис Патрик рассказал о целях столичного клуба в преддверии дедлайна на обмены в НХЛ.

«Я хочу, чтобы Алекс выиграл Кубок Стэнли. Я хочу, чтобы все в этой команде выиграли Кубок Стэнли. Первое, о чём я подумал, когда мы выиграли Кубок Стэнли в 2018 году, было: «Чувак, как бы мне хотелось, чтобы многие другие люди могли почувствовать то, что я чувствую сейчас. Это лучшее чувство на свете».

Я думаю, что все наши решения продиктованы попыткой сделать всё, чтобы выиграть Кубок Стэнли. Нет, я не думаю, что это добавляет срочности. Я думаю, что эта срочность всегда была. Нужно делать умные ходы, чтобы вывести команду на хорошие позиции», — приводит слова Патрика Russian Machine Never Breaks.