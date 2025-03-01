Олимпийский чемпион Светлов назвал причины неудачной игры «Амура» в сезоне

Олимпийский чемпион, бывший тренер клубов КХЛ Сергей Светлов назвал причины неудачной игры «Амура» в сезоне. Напомним, хабаровский клуб досрочно лишился шансов на попадание в розыгрыш Кубка Гагарина — 2025.

«Не только по бюджету, но и по именам «Амур» собрал, скажем так, пёстрый состав. Был сплав опытных игроков и молодёжи, плюс приличные легионеры.

Современный хоккей — атакующий хоккей. Но в плане тактики эта команда почему-то играла консервативно. Понятно, что в функциональном плане возрастной команде не так просто ровно пройти чемпионат, тем более в условиях Дальнего Востока. Но атакующий хоккей, если он выстроен, забирает меньше сил, чем оборонительный. Именно в этом, на мой взгляд, один из ключей к сезону «Амура», — приводит слова Светлова Russia-Hockey.