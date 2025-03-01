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КХЛ определила лучших игроков февраля

КХЛ определила лучших игроков февраля
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Комиссия по определению лучших хоккеистов чемпионата Континентальной хоккейной лиги на основании статистических данных определила лауреатов февраля в четырёх номинациях.

Лучшим вратарём признан Василий Демченко («Динамо» Мн), одержавший шесть побед в девяти матчах месяца с коэффициентом надёжности 1,32.

Лучшим защитником признан Дамир Шарипзянов («Авангард»), набравший 8 (4+4) очков в девяти матчах месяца. Шарипзянов не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем значении «+8».

Лучшим нападающим признан Артём Галимов («Ак Барс»), набравший 10 (7+3) очков в 11 матчах месяца, показатель полезности составил «+3».

Лучшим новичком признан нападающий Матвей Короткий (СКА), набравший 6 (4+2) очков в восьми матчах месяца, показатель полезности составил «+2».

Фото: КХЛ

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