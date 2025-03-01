Крикунов оценил шансы Ивана Демидова закрепиться в НХЛ

Заслуженный тренер РФ Владимир Крикунов оценил шансы нападающего СКА Ивана Демидова закрепиться в НХЛ. Напомним, Демидова задрафтовал «Монреаль Канадиенс».

«В нападении СКА много молодых ребят. Тот же Иван Демидов. Он очень хороший игрок. Ему надо поиграть в КХЛ один сезон, заматереть и отправиться в НХЛ. Он закрепится там в составе очень быстро. Но надо, чтобы он не рванул туда совсем рано», — приводит слова Крикунова LiveResult.

Напомним, в текущем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) 19-летний Демидов провёл 60 встреч, в которых забросил 18 шайб и отдал 28 результативных передач.