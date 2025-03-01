Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Вратарь «Куньлуня»: семья каждый раз в шоке от того, как прекрасна Россия

Вратарь «Куньлуня»: семья каждый раз в шоке от того, как прекрасна Россия
Комментарии

Голкипер «Куньлунь Ред Стар» Джереми Смит рассказал про адаптацию к жизни в Москве и реакции родственников на визиты в Россию.

«Мы с супругой живём здесь уже пять лет, так что ко всему привыкли. Сначала мы приехали в Пекин, а через год переехали в Россию без каких-либо трудностей и проблем.

Мы искренне наслаждаемся жизнью в Москве. Наши семьи приезжают навещать нас и каждый раз остаются в шоке от того, как прекрасна Россия: архитектура, гостеприимство, еда и так далее», — приводит слова Смита Metaratings.

«Куньлунь Ред Стар» с 57 баллами в активе после 60 сыгранных матчей занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции.

Материалы по теме
Видео
Хоккеисты «Куньлуня» Дрозг и Душак дисквалифицированы на один матч
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android