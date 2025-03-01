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«Самый тяжёлый период в карьере». Голкипер «Филадельфии» Колосов — о межсезонье 2024 года

«Самый тяжёлый период в карьере». Голкипер «Филадельфии» Колосов — о межсезонье 2024 года
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Белорусский голкипер системы «Филадельфии Флайерз» Алексей Колосов рассказал о тяжёлом периоде в карьере после перехода в стан американского клуба.

— Самое тяжёлое время было, наверное, когда я уже поехал в АХЛ. Я устал с мая каждый день… Хоть и новости не читал — меня прямо от них отбило. До сих пор вообще их не читаю, хотя раньше увлекался.

— Это лето психологически для тебя было самым тяжёлым периодом в карьере?
— Да. Но потом мне один игрок сказал, что плохой хайп — тоже хайп. Зато о тебе все говорят, — сказал Колосов в подкасте «Хоккейная варка».

Колосов проводит первый сезон в НХЛ. В текущем регулярном чемпионате 23-летний голкипер провёл 15 матчей, в которых одержал четыре победы с процентом отражённых бросков 87%.

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