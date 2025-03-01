Форвард «Коламбуса» Марченко: мне не нравится забивать голы в пустые ворота

Российский нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Кирилл Марченко высказался о своём отношении к голам в пустые ворота.

«Мне не нравится забивать голы в пустые ворота. Если выбирать между обычными голами и в пустые ворота, я выбираю обычный гол. Потому что забивать голы с голкипером в воротах придаёт мне больше уверенности», — приводит слова Марченко официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Напомним, Марченко забросил шайбу в пустые ворота в последней встрече с «Детройт Ред Уингз» (5:2).

В нынешнем сезоне 24-летний форвард провёл 56 матчей, в которых забросил 24 шайбы и отдал 36 результативных передач.