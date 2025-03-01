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Форвард «Авангарда» Владимир Ткачёв отправился с командой на выезд

Форвард «Авангарда» Владимир Ткачёв отправился с командой на выезд
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Нападающий «Авангарда» Владимир Ткачёв отправился с командой на выезд. Об этом сообщает пресс-служба омского клуба. «Ястребы» сыграют со «Спартаком» (2 марта), «Сочи» (4 марта), «Торпедо» (6 марта) и «Ак Барсом» (8 марта).

Фото: ХК «Авангард»

Отметим, что на выезд не поехал канадский защитник Райан Меркли.

Напомним, Ткачёв в нынешнее межсезонье получил травму во время тренировки и до сих пор ещё не играл. В минувшем сезоне 28-летний хоккеист набрал 75 очков в 58 матчах. Он забросил 20 шайб и сделал 55 голевых передач. Ранее «Авангард» и Ткачёв продлили контракт до конца сезона-2029/2030.

«Авангард» на данный момент провёл 59 игр и располагается на шестой строчке турнирной таблицы Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги, имея в активе 72 очка.

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