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ЦСКА — Торпедо: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 17:00 мск

ЦСКА — «Торпедо»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 17:00 мск
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Сегодня, 1 марта, в Москве пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный ЦСКА примет на своём льду нижегородское «Торпедо». Встреча на стадионе «ЦСКА-Арена» начнётся в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

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01 марта 2025, суббота. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Торпедо
Нижний Новгород
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П1
X
П2

Армейский клуб расположился на четвёртом месте в таблице Западной конференции КХЛ, после 59 матчей набрав 76 очков.

В текущем сезоне «Торпедо» провело 59 игр и на данный момент занимает восьмое место в таблице Западной конференции КХЛ, имея в активе 66 очков.

Это будет шестой матч команд в сезоне. Ранее ЦСКА одержал победы в четырёх матчах, в ещё одной встрече сильнее было «Торпедо».

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