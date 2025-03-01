«Авангард» продлил контракт с защитником Алексом Грантом на один сезон, сообщает пресс-служба омского клуба.

«Алекс Грант в этом сезоне провёл на льду не так много времени, но его работа над восстановлением после травмы показала, насколько серьёзным профессионалом он является. Теперь, вернувшись в стартовый состав, он усиливает нашу оборону своим опытом и мастерством, активно участвуя и в атакующих действиях команды.

Влияние Гранта ощущается не только на площадке, но и в раздевалке: молодые игроки добавляют в уверенности, находясь рядом с таким опытным защитником. Мы убеждены, что Алекс продолжит помогать нам и в следующем сезоне, поэтому рады, что смогли быстро найти компромисс и продолжить сотрудничество», — заявил генеральный директор «Авангарда» Герман Чистяков.

В нынешнем сезоне 36-летний Грант сыграл за «Авангард» и «Барыс» девять матчей, в которых набрал 4 (2+2) очка.