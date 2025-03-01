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Результаты игрового дня турнира «КХЛ 3х3» 1 марта

Результаты игрового дня турнира «КХЛ 3х3» 1 марта
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Сегодня, 1 марта, прошёл очередной игровой день турнира КХЛ в формате 3х3, в котором команды провели четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игр.

Чемпионат КХЛ 3х3 . КХЛ 3х3. 10-й тур
01 марта 2025, суббота. 10:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
3 : 4
Б
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Голованов (Крикунов) – 02:00 (3x3)     1:1 Муравьёв (Шляхтов) – 05:14 (3x3)     1:2 Дергунов – 07:21     2:2 Меховов (Ахметзянов) – 08:14 (3x3)     2:3 Хмелевски (Крикунов) – 12:00 (3x3)     3:3 Шляхтов (Меховов) – 12:52 (3x3)     3:4 Сулейманов – 21:00    
Чемпионат КХЛ 3х3 . КХЛ 3х3. 10-й тур
01 марта 2025, суббота. 10:55 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
3 : 6
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Харькин (Полукаров) – 03:11 (3x3)     1:1 Дрожжин (Муравьёв) – 06:33 (3x3)     2:1 Чупин – 08:25     2:2 Варфоломеев (Шмелёв) – 10:48 (3x3)     2:3 Марченков (Харькин) – 11:58 (3x3)     2:4 Полукаров (Шмелёв) – 13:07 (3x3)     2:5 Полукаров (Шмелёв) – 15:24 (3x3)     3:5 Дрожжин (Гиниятуллин) – 15:46 (3x3)     3:6 Олейников (Полукаров) – 15:56 (3x3)    
Чемпионат КХЛ 3х3 . КХЛ 3х3. 10-й тур
01 марта 2025, суббота. 11:50 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
7 : 1
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Гриценко – 04:51     2:0 Верхорубов (Мишкин) – 08:08 (3x3)     3:0 Кривченков (Лаврентьев) – 09:54 (3x3)     4:0 Кривченков (Гриценко) – 13:27 (3x3)     4:1 Голованов – 15:04     5:1 Мишкин (Кривченков) – 16:11 (3x3)     6:1 Кривченков (Гриценко) – 18:07 (3x3)     7:1 Романов (Мишкин) – 19:53 (3x3)    
Чемпионат КХЛ 3х3 . КХЛ 3х3. 10-й тур
01 марта 2025, суббота. 12:40 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
4 : 10
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Кривченков – 00:27 (3x3)     2:0 Мишкин – 01:07 (3x3)     2:1 Гончар – 03:22 (3x3)     3:1 Лаврентьев (Романов) – 04:06 (3x3)     3:2 Шмелёв (Полукаров) – 04:26 (3x3)     3:3 Шмелёв – 05:55     3:4 Шмелёв (Варфоломеев) – 08:28 (3x3)     4:4 Романов (Лаврентьев) – 09:33 (3x3)     4:5 Шмелёв (Гончар) – 11:11 (3x3)     4:6 Олейников (Харькин) – 12:42 (3x3)     4:7 Олейников (Марченков) – 15:37 (3x3)     4:8 Олейников – 15:52     4:9 Харькин (Варфоломеев) – 19:30 (3x3)     4:10 Гончар (Марченков) – 20:47 (3x3)    

Напомним, в рамках турнира всего пройдёт 24 тура, последний закончится 29 июня 2025-го. В каждом туре будет по 12 матчей + суперигра между первой и второй командами, которые сразятся за денежный приз в 1 млн рублей. Формат площадки — 18х34 м. Команды играют три периода по семь минут.

Первыми участниками турнира были выбраны клубы КХЛ — «Авангард», «Ак Барс», «Барыс», «Металлург» Мг, «Салават Юлаев», «Динамо» Минск, «Трактор», «Сибирь», которые были разделены на два дивизиона.

Календарь турнира "КХЛ 3х3"
Таблица турнира "КХЛ 3х3"
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