«Если бы дал всё сразу — взорвался бы мозг». Серебряков — об установках Буше в «Авангарде»

Вратарь «Авангарда» Никита Серебряков рассказал о работе с главным тренером омского клуба Ги Буше.

— Как удалось так быстро набрать ход?

— И Ги Буше, и мы понимали, что с ходу ничего не получится, потому что он многое поменял в нашей игре. Тренер говорил, что нам понадобится месяц и даже больше, чтобы понять его систему. Он даже сейчас добавляет разные нюансы, сразу предупредил, что мы будем поэтапно ко всему готовиться. Если бы он дал всё сразу — в голове бы возник взрыв мозга. Ги Буше постепенно всё объясняет, мы его слушаем и выполняем, — заявил Серебряков.

«Авангард» на данный момент провёл 59 игр и располагается на шестой строчке турнирной таблицы Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги, имея в активе 72 очка.