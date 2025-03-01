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«Если бы дал всё сразу — взорвался бы мозг». Серебряков — об установках Буше в «Авангарде»

«Если бы дал всё сразу — взорвался бы мозг». Серебряков — об установках Буше в «Авангарде»
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Вратарь «Авангарда» Никита Серебряков рассказал о работе с главным тренером омского клуба Ги Буше.

— Как удалось так быстро набрать ход?
— И Ги Буше, и мы понимали, что с ходу ничего не получится, потому что он многое поменял в нашей игре. Тренер говорил, что нам понадобится месяц и даже больше, чтобы понять его систему. Он даже сейчас добавляет разные нюансы, сразу предупредил, что мы будем поэтапно ко всему готовиться. Если бы он дал всё сразу — в голове бы возник взрыв мозга. Ги Буше постепенно всё объясняет, мы его слушаем и выполняем, — заявил Серебряков.

«Авангард» на данный момент провёл 59 игр и располагается на шестой строчке турнирной таблицы Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги, имея в активе 72 очка.

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