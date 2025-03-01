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Вашингтон — Тампа: текстовая онлайн-трансляция матча НХЛ начнётся в 20:30 мск

«Вашингтон» — «Тампа»: текстовая онлайн-трансляция матча НХЛ начнётся в 20:30 мск
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Сегодня, 1 марта, в Вашингтоне на льду стадиона «Кэпитал Уан-Арена» пройдёт матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» примет «Тампа-Бэй Лайтнинг». Игра начнётся в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

НХЛ — регулярный чемпионат
01 марта 2025, суббота. 20:30 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Не начался
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Кэпиталз» возглавляют турнирную таблицу Столичного дивизиона и всей Восточной конференции с 84 очками. В предыдущем матче «Вашингтон» дома уступил «Сент-Луиз Блюз» со счётом 2:5.

«Тампа-Бэй Лайтнинг» с 72 очками после 58 сыгранных встреч занимает четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции. В последней игре «молнии» всухую победили «Калгари Флэймз» со счётом 3:0.

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