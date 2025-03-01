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В Канаде временно переименовали два ресторана McDonald's в честь Коннора Макдэвида

В Канаде временно переименовали два ресторана McDonald's в честь Коннора Макдэвида
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McDonald's временно переименовал два ресторана в Канаде в честь игрока национальной команды Коннора Макдэвида. Об этом сообщил аккаунт сети на своей странице в социальной сети Х.

Фото: McDonald's Canada

Фото: McDonald's Canada

Сообщается, что один ресторан McDavid's находится в Эдмонтоне, другой — в родном городе хоккеиста Ньюмаркете. Акция продлится одну неделю.

Напомним, сборная Канады стала победителем Турнира четырёх наций, который проходил в Монреале и Бостоне. 28-летний Макдэвид стал лучшим игроком финального матча, забив победный гол в овертайме встречи со сборной США (3:2 ОТ).

В нынешнем сезоне НХЛ Макдэвид сыграл 53 матча, в которых записал на свой счёт 74 (22+52) очка.

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