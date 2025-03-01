«Леонтьев их всех разогнал». Крикунов — о воспитанниках «Нефтехимика»

Заслуженный тренер РФ Владимир Крикунов рассказал о проблемах в игре «Нефтехимика», упомянув главного тренера нижнекамцев Олега Леонтьева.

«Даже когда было 16 команд, «Нефтехимик» всегда попадал в плей-офф, залазил в эту восьмёрку. В клубе всё заточено на результат и на коллектив единомышленников. Леонтьев работает там четвёртый год, это тоже даёт о себе знать.

Я работал в «Нефтехимике», когда его молодёжная команда выиграла серебро с Бикмуллиным и Порядиным в составе. Но проблема в том, что «Нефтехимик» не смог сохранить всех местных ребят. Леонтьев их всех разогнал, хотя бюджет у команды небольшой. «Нефтехимику» надо строить команду на местных игроках, чтоб у них было чувство единства. Сейчас команда играет за счёт дисциплины, подготовки и самоотдачи», — приводит слова Крикунова LiveResult.