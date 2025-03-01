Защитник «Колорадо» Чюлингтон: Ничушкина называют «Паровозиком Чу‑Чу» не просто так
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Защитник «Колорадо Эвеланш» Оливер Чюлингтон высказался об игре российского нападающего «Эвеланш» Валерия Ничушкина. Форвард забросил свою первую после травмы шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Миннесотой Уайлд» (5:2).
НХЛ — регулярный чемпионат
01 марта 2025, суббота. 05:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
5 : 2
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 Цуккарелло (Юханссон) – 04:14 1:1 Ничушкин (Маккиннон, Нечас) – 13:58 (pp) 1:2 Хиностроза (Фэйбер, Росси) – 17:42 (pp) 2:2 Друен (Чюлингтон) – 28:57 3:2 Друри (Макар, Колтон) – 29:49 4:2 Колтон (Чюлингтон, Кивиранта) – 34:39 5:2 Колтон (Тэйвз, Блэквуд) – 59:52 (pp)
«Его называют «Паровозиком Чу‑Чу» не просто так. Он очень важен для нас. У него мощнейший бросок, он быстрый. У него есть голевое чутьё, он отрабатывает в обороне. Вэл играет большую роль для нашей команды», — приводит слова Чюлингтона сайт НХЛ.
Напомним, форвард не играл из-за травмы с 1 января. Прошедшая встреча стала для Ничушкина второй в текущем году. Первой игрой стал матч с «Нью-Джерси Дэвилз», в котором он не отметился результативными действиями.
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