Защитник «Колорадо» Чюлингтон: Ничушкина называют «Паровозиком Чу‑Чу» не просто так

Защитник «Колорадо Эвеланш» Оливер Чюлингтон высказался об игре российского нападающего «Эвеланш» Валерия Ничушкина. Форвард забросил свою первую после травмы шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Миннесотой Уайлд» (5:2).

«Его называют «Паровозиком Чу‑Чу» не просто так. Он очень важен для нас. У него мощнейший бросок, он быстрый. У него есть голевое чутьё, он отрабатывает в обороне. Вэл играет большую роль для нашей команды», — приводит слова Чюлингтона сайт НХЛ.

Напомним, форвард не играл из-за травмы с 1 января. Прошедшая встреча стала для Ничушкина второй в текущем году. Первой игрой стал матч с «Нью-Джерси Дэвилз», в котором он не отметился результативными действиями.