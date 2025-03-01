Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Металлург — Автомобилист, результат матча 1 марта 2025, счёт 3:1, КХЛ 2024-2025

Дубль Силантьева помог «Металлургу» одержать третью победу над «Автомобилистом» в сезоне
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались магнитогорский «Металлург» и екатеринбургский «Автомобилист». Команды играли на стадионе «Арена-Металлург» в Магнитогорске. Победу одержали хозяева со счётом 3:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
01 марта 2025, суббота. 14:30 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
3 : 1
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Да Коста (Голышев) – 27:12 (5x5)     1:1 Силантьев (Петунин, Хабаров) – 30:52 (5x5)     2:1 Рендулич (Михайлис) – 50:17 (5x5)     3:1 Силантьев (Петунин, Хабаров) – 57:03 (5x5)    

На 28-й минуте счёт во встрече открыл Стефан Да Коста с передачи Анатолия Голышева. На 31-й минуте Дмитрий Силантьев сравнял счёт в матче с передач Александра Петунина и Макара Хабарова. На 51-й минуте Борна Рендулич увеличил преимущество хозяев с передачи Никиты Михайлиса. В концовке третьего периода Дмитрий Силантьев оформил дубль.

«Металлург» занимает четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда набрала 78 очков за 60 матчей. «Автомобилист» находится на второй строчке в турнирной таблице Востока, заработав 81 очко за 60 игр.

Календарь КХЛ
Турнирная таблица КХЛ
Материалы по теме
Фаворита в грядущем розыгрыше Кубка Гагарина нет. И это здорово
Фаворита в грядущем розыгрыше Кубка Гагарина нет. И это здорово
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android