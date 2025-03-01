Дубль Силантьева помог «Металлургу» одержать третью победу над «Автомобилистом» в сезоне

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались магнитогорский «Металлург» и екатеринбургский «Автомобилист». Команды играли на стадионе «Арена-Металлург» в Магнитогорске. Победу одержали хозяева со счётом 3:1.

На 28-й минуте счёт во встрече открыл Стефан Да Коста с передачи Анатолия Голышева. На 31-й минуте Дмитрий Силантьев сравнял счёт в матче с передач Александра Петунина и Макара Хабарова. На 51-й минуте Борна Рендулич увеличил преимущество хозяев с передачи Никиты Михайлиса. В концовке третьего периода Дмитрий Силантьев оформил дубль.

«Металлург» занимает четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда набрала 78 очков за 60 матчей. «Автомобилист» находится на второй строчке в турнирной таблице Востока, заработав 81 очко за 60 игр.