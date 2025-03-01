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«Авангард» расторг контракт с защитником Райаном Меркли

«Авангард» расторг контракт с защитником Райаном Меркли
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Омский «Авангард» на своём официальном сайте объявил о расторжении контракта с канадским защитником Райаном Меркли по соглашению сторон.

«В связи с семейными обстоятельствами, возникшими у защитника Райана Меркли, хоккеист и клуб решили расторгнуть контракт по соглашению сторон. Благодарим Райана за игру и желаем успешного продолжения карьеры!» — говорится в сообщении клуба.

Напомним, 24-летний Меркли начал сезон-2024/2025 в составе «Куньлуня», а позже перешёл в «Авангард». За омскую команду он провёл 29 матчей и набрал 12 (1+11) очков.

«Авангард» на данный момент провёл 59 игр и располагается на шестой строчке турнирной таблицы Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги, имея в активе 72 очка.

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