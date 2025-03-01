Вратарь «Куньлуня»: канадские голкиперы блекнут на фоне российских вратарей

Вратарь «Куньлунь Ред Стар» Джереми Смит высказался о российских голкиперах в НХЛ и российской вратарской школе в целом.

«Последние 10-20 лет в НХЛ доминировали канадские голкиперы, но сейчас они просто блекнут на фоне российских вратарей, которых стало очень много. Все они показывают невероятную игру.

В чём их секрет? Просто в России очень высокий уровень хоккея и отличные вратарские тренеры, так что голкиперы уезжают в НХЛ максимально подготовленными. Также российские игроки проходят очень плавный путь становления без резких скачков. Тут очень грамотно развивают молодых хоккеистов», – приводит слова Смита Metaratings.