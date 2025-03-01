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«Вашингтон» перевёл российского защитника Александра Алексеева в фарм-клуб

«Вашингтон» перевёл российского защитника Александра Алексеева в фарм-клуб
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Российский защитник «Вашингтон Кэпиталз» Александр Алексеев переведён в состав «Херши Бэрс» — фарм‑клуба «Кэпиталз» в АХЛ. Об этом сообщает пресс-служба столичного клуба на своём официальном сайте.

25-летний Алексеев был выбран «Вашингтоном» в первом раунде драфта 2018 года. В нынешнем сезоне защитник провёл за «Кэпиталз» пять матчей, в которых не набрал очков. Всего на его счету 77 игр в регулярных чемпионатах НХЛ и 8 (1+7) очков.

«Кэпиталз» возглавляют турнирную таблицу Столичного дивизиона и всей Восточной конференции с 84 очками. Сегодня, 1 марта, в Вашингтоне на льду стадиона «Кэпитал Уан-Арена» пройдёт матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Кэпиталз» примет «Тампа-Бэй Лайтнинг». Игра начнётся в 20:30 мск.

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