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Стали известны причины расставания «Авангарда» и канадского защитника Меркли

Стали известны причины расставания «Авангарда» и канадского защитника Меркли
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Омский «Авангард» 1 марта объявил о расторжении контракта с канадским защитником Райаном Меркли по соглашению сторон. «Чемпионату» стали известны подробности расставания «Авангарда» с Меркли.

В омском клубе были недовольны игровой и личной дисциплиной канадского хоккеиста, его отношением к тренировочному процессу, а также большим количеством ошибок в матчах. Для главного тренера «Авангарда» Ги Буше такое неприемлемо, поэтому Меркли выпал из состава команды и в итоге покинул клуб, сославшись на семейные обстоятельства.

Напомним, 24-летний Меркли начал сезон-2024/2025 в составе «Куньлуня», а позже перешёл в «Авангард». За омскую команду он провёл 29 матчей и набрал 12 (1+11) очков.

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