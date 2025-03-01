Форвард «Металлурга» Михайлис прокомментировал победу над «Автомобилистом»

Нападающий магнитогорского «Металлурга» Никита Михайлис прокомментировал домашнюю победу над «Автомобилистом» (3:1).

«Хорошая игра, стык в стык. Большие скорости, никто не хотел уступать. В принципе, такой счёт: в конце игры нашли моменты, решили. На самом деле, мы и первый, и второй периоды хорошо провели в атаке. Просто там два момента было, где не забили. Чуть-чуть буквально не хватало при завершении. Хорошо, что в третьем нашли эти моменты. С пятака два гола забили. Пропустили обидную шайбу, но не без этого, как говорится. Хорошо, что выиграли», — приводит слова Михайлиса пресс-служба «Металлурга».

«Металлург» занимает четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда набрала 78 очков за 60 матчей.