Форвард «Металлурга» Михайлис прокомментировал победу над «Автомобилистом»
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Нападающий магнитогорского «Металлурга» Никита Михайлис прокомментировал домашнюю победу над «Автомобилистом» (3:1).
Фонбет Чемпионат КХЛ
01 марта 2025, суббота. 14:30 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
3 : 1
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Да Коста (Голышев) – 27:12 (5x5) 1:1 Силантьев (Петунин, Хабаров) – 30:52 (5x5) 2:1 Рендулич (Михайлис) – 50:17 (5x5) 3:1 Силантьев (Петунин, Хабаров) – 57:03 (5x5)
«Хорошая игра, стык в стык. Большие скорости, никто не хотел уступать. В принципе, такой счёт: в конце игры нашли моменты, решили. На самом деле, мы и первый, и второй периоды хорошо провели в атаке. Просто там два момента было, где не забили. Чуть-чуть буквально не хватало при завершении. Хорошо, что в третьем нашли эти моменты. С пятака два гола забили. Пропустили обидную шайбу, но не без этого, как говорится. Хорошо, что выиграли», — приводит слова Михайлиса пресс-служба «Металлурга».
«Металлург» занимает четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда набрала 78 очков за 60 матчей.
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